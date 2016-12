Ehemalige Druckerei soll Dorf-Hotel in Sóller werden

Der Boom der neuen Hotels setzt sich auch in den Gemeinden der Insel fort. Eines der aktuellen Projekte sieht vor, in der ehemaligen Druckerei Marquès in Sóller eine kleine, aber feine Herberge zu eröffnen. In dem auch Can Pinoi genannten Dorfhaus war im Jahre 1885 die Lokalzeitung "Sóller" ins Leben gerufen worden. Neben der Druckerei befand sich auch die Redaktion in dem Haus. Sie blieb dort bis in die 1970er Jahre.

Das Vorhaben ist nicht das einzige in dem Städtchen im Orangen-Tal. Neben der Druckerei im Carrer Bartomeu sind weitere Hotelprojekte am Rathausplatz sowie im Carrer Santa Teresa beantragt. (as)