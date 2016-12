Fünf neue Eurowings-Ziele ab Palma de Mallorca

Die Lufthansa-Tochter Eurowings erweitert das Streckenangebot ab ihrer ersten spanischen Basis auf Mallorca. Schon vor Stationierung der ersten beiden Flugzeuge ab Mai kommenden Jahres wird das Angebot mit drei neuen Destinationen in Deutschland und zwei in Österreich deutlich ausgebaut. Das gab die Fluggesellschaft am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Neue Eurowings-Strecken von Palma de Mallorca aus sind Friedrichshafen, Graz, Linz, Bremen und München. Auf den bereits bestehenden Strecken nach Basel, Köln/Bonn, Dresden, Dortmund, Düsseldorf, Karlsruhe/Baden-Baden, Münster/Osnabrück, Hamburg, Leipzig, Nürnberg, Paderborn/Lippstadt und Saarbrücken wird das Angebot an zusätzlichen Flugtagen teils erheblich ausgebaut.

Mit den neuen Zielen übernimmt Eurowings viele Routen, die bisher von Air Berlin bedient wurden. Die zweitgrößte deutsche Airline zieht sich im Rahmen ihrer Schrumpfkur aus dem Mallorca-Geschäft zurück. (cze)