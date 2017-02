Service am Airport per Knopfdruck bewerten

"Happy or not"? Am Flughafen Palma können Reisende in Zukunft per Knopfdruck abstimmen, wie zufrieden sie mit Service und Sauberkeit am Airport sind. Das System "Happy or not" wird an verschiedenen Orten im Terminal wie beispielsweise vor den Toiletten oder an den Kofferbändern installiert. Per Knopfdruck entscheiden dann die Passagiere, ob sie die dort angebotene Leistung gut fanden, oder nicht.

In ganz Spanien wird es 500 solche Terminals an insgesamt 33 Airports geben. Das hat der Flughafenbetreiber Aena am Donnerstag per Pressemitteilung bekanntgegeben. (cze)