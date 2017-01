Jetzt schon den Mallorca-Urlaub buchen

Die Ferien stehen seit Langem fest und in den Betrieben ist der Poker um die Urlaubstage vorbei: Zeit für viele deutsche Familien, an ihren Sommerurlaub zu denken. Reiseexperten raten: Wer jetzt bucht, hat die größte Auswahl und kann die besten Schnäppchen für den nächsten Trip nach Mallorca machen. Gute Angebote werde es für die Insel kurzfristig nicht geben, denn dem Eiland wird wieder eine Rekordsaison vorhergesagt.

"Je früher man bucht, desto besser", sagt Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands (DRV). Besonders für Familien seien die Monate Januar bis März die Hauptbuchungszeit. "Wer jetzt Angebote geschickt kombiniert, kann zehn bis 30 Prozent, manchmal sogar 40 Prozent sparen", weiß Schäfer. Nicht jedes Hotel bietet den Frühbucherrabatt an. Ein Vergleich - auch der Reiseveranstalter - lohnt sich.

Reiseveranstalter TUI und DER Touristik (ITS, Jahn Reisen und Travelix) bieten beispielsweise sogar bis Ende April zehn Prozent Nachlass auf Pauschalreisen an. "Die höchste Ersparnis konnten Urlauber erzielen, wenn sie bereits im letzten Jahr ihren Sommerurlaub 2017 gebucht haben", teilt TUI-Pressesprecherin Susanne Stünckel mit. Mallorca habe laut den Reiseveranstaltern schon lange nicht mehr das Image eines Billigreiseziels. Vielmehr halte die Insel für fast jeden Geldbeutel etwas bereit - vom Luxushotel bis zum Drei-Sterne-Haus.

Die typische Pauschalreise nach Mallorca führt Reisende, die über Thomas Cook buchen, ins Vier-Sterne-Hotel. Bei Alltours entscheiden sich 60 Prozent für eine Unterkunft, die ausschließlich über das Unternehmen auf dem Markt zur Verfügung steht. Paare bleiben im Schnitt eine Woche, Familie neun Tage. Gebucht wird mehrere Monate im Voraus. "Die Hauptbuchungszeit für den Sommerurlaub ist bei uns Januar und Februar", sagt Martin Schlupp, Pressesprecher von DER Touristik. Bei TUI hat man die Erfahrung gemacht, dass jeder zweite Urlaub vier Monate vor Reisebeginn festgemacht werde. Familien entscheiden sich dabei vermehrt langfristig, weil sie auf die Ferienzeiten angewiesen sind. Studenten und kinderlose Paare hingegen gehören zu den klassischen Last-Minute-Urlaubern.

Der Trend auf dem Reisemarkt geht in zwei Richtungen: Zum einen würden Reisende ihren Urlaub immer früher buchen, zum anderen entscheiden sich viele Touristen erst in letzter Minute für ein Reiseziel. "Für Frühbucher ist es wichtig, noch die volle Auswahl bei den Zielen, Hotels und Abflughäfen zu haben", sagt Torsten Schäfer vom DRV. Doch für Mallorca-Reisen zeichnet sich ab: "Tendenziell ist das Last-Minute-Geschäft rückläufig, während Frühbucher zulegen", heißt es vonseiten der TUI. Die Deutschen hätten den Vorteil von Rabatten und großer Auswahlmöglichkeit schätzen gelernt. Wer konkrete Wünsche habe, was Reiseziel, Hotel und Abflughafen betrifft, muss frühzeitig seine Reise buchen. "All-inclusive-Hotels in erster Strandlinie mit Familienzimmern sind heiß begehrt und in den Ferienzeiten am schnellsten ausgebucht", weiß TUI-Sprecherin Susanne Stünckel.

Ist die Zeit der Frühbucherrabatte vorbei, wird es schwer, noch ein Urlaubsschnäppchen zu machen. Sonderaktionen zwischen Frühbucher- und Last-Minute-Rabatt gibt es kaum. Wer zu lange auf ein Mallorca-Sonderangebot hofft, kann womöglich leer ausgehen: "2016 war schon kein Jahr der späten Schnäppchen für die am stärksten nachgefragten Urlaubsziele und 2017 wird es wahrscheinlich auch nicht werden", sagt Reiseexperte Torsten Schäfer. Bereits im Oktober seien für die Balearen mehr Buchungen etwa für die Osterferien eingegangen als im Vergleich zum Vorjahr, dieser Trend werde sich wohl in den Sommermonaten fortsetzen.

"In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass Spätbucher oftmals mit viel höheren Preisen rechnen mussten", sagt Alexandra Hoffmann vom Reiseveranstalter Alltours. Das wurde im Mallorca-Boomjahr 2016 deutlich und der Trend werde sich auch 2017 fortsetzen. Das klassische Last-Minute-Angebot, das maximal sechs Wochen vor Urlaubsbeginn gebucht wird, ist für die Mallorca-Reise kaum noch zu bekommen.

Kapazitäten gebe es zwar auch kurzfristig: "Allerdings müssen dann - besonders in den Schulferien - eventuell Abstriche gemacht werden, beispielsweise was den Abflughafen oder das Hotel angeht", sagt Gunter Buseck, Senior Produktmanager Balearen von Thomas Cook. Im vergangenen Jahr hatte sich auf der Insel gezeigt, dass auch Last Minute noch Betten frei waren, dafür mussten Urlauber aber tief in die Tasche greifen. Die Reiseexperten sind sich also einig: Wer zum Wunschtermin in sein Lieblingshotel auf Mallorca reisen möchte, sollte schnell buchen.

(aus MM 02/2017)