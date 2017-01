Vor 50 Jahren wurde "Valentin Hotels" geboren

Die Kette "Valentin Hotels" feiert 2017 ihren 50. Geburtstag und gibt sich aus diesem Anlass einen neuen Namen. Das in Peguera beheimatete Unternehmen firmiert ab sofort unter "Valentin Hotel Group".

Gegründet wurde die Gruppe 1967 in Peguera auf Mallorca. Keimzelle war die "Pension Paguera". Was klein begann entwickelte sich zu einem Global Player. Heute gehören zu dem Konzern elf Hotels in Spanien, auf Kuba und in Mexiko.

Mit dem neuen Namen "Valentin Hotel Group" will man auch die Basis schaffen für eine neue Markenstrategie, die Teil der Expansion der Kette sein soll.

Auf Mallorca ist die Gruppe viermal in Peguera und einmal an der Playa de Muro vertreten, zum Unternehmen gehört auch die Finca Son Roig in Porreres.