Taxifahrer gegen neue Buslinien für Touristen

Ab Mai soll man mit öffentlichen Bussen vom Flughafen Mallorcas aus nicht nur Palma und die Playa de Palma direkt erreichen können, sondern auch wichtige Touristenzentren der Insel. Dieses Vorhaben der Balearen-Regierung löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die Verbände der Taxifahrer sind praktisch schon auf den Barrikaden.

Die Taxifahrer sehen das geplante Angebot als eine Konkurrenz und fürchten ums Geschäft. Es wurden bereits Proteste angekündigt, erste Streiks könnte es schon Ende Januar geben.

Der Verband der Leihwagen-Unternehmen bekundet, dass er es positiv finde, wenn man Urlaubern die Möglichkeit gibt, direkt per Bus zu den Touristenorten zu kommen. Konkurrenz für die Autovermieter entstünde dadurch nicht.

Inmaculada Benito, Präsidentin des Hotelverbandes FEHM, bezeichnete das Vorhaben als "historisch" und sicherte volle Unterstützung zu.

Bisher gibt es für Touristen, die am Airport von Palma ankommen und in einen entfernteren Ferienort wollen, folgende Möglichkeiten: Wenn sie eine Pauschalreise gebucht haben, wartet am Flughafen der Bus des Reiseveranstalters. Sie setzen sich ins Taxi. Man kann auch private Bustransfers buchen. Oder der Urlauber fährt mit einem der Stadtbusse nach Palma und steigt dort in einen Fernbus um, zum Beispiel an der Plaça d'Espanya.

Sechs Urlaubsorte beziehungsweise touristische Zonen sollen der bisherigen Planung zufolge ab Mai per Bus an den Airport angebunden sein (voraussichtlich bis Oktober, also während der Saison): Cala d'Or-Portopetro, Cala Millor, Can Picafort, Playa de Muro-Port d'Alcúdia, Palmanova-Magaluf und Santa Ponça.