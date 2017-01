Öffentliche Busse vom Flughafen in Urlaubsorte geplant

Gute Nachricht für Touristen: Zur kommenden Urlaubssaison sollen auf der Insel öffentliche Busse eingesetzt werden, die vom Flughafen aus in die Touristenorte fahren. Bisher hatte es nur eine Verbindung vom Flughafen in Palmas Zentrum und zur Playa de Palma gegeben, zu allen anderen Urlaubsorten gelangten die Reisenden nur mit privaten Fahr- und Pendelangeboten.

"Wir müssen mit der Zeit gehen, um Spitzenreiter zu bleiben", kommentierte Mobilitäts-Minister Marc Pons angesichts der Touristenmassen, die sich auch für den anstehenden Sommer ankündigen und unter denen die Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln hoch sei.

Momentan müssen die Urlauber auf Taxis, private Shuttlebusse oder Mietwagen zurückgreifen, wenn sie beispielsweise in Cala Millor, Cala Rajada oder Peguera unterkommen. Ab Mai soll es nun fünf Linien geben, die alle 60 bis 90 Minuten am Flughafen losfahren: nach Cala d'Or-Porto Petro, nach Cala Millor - Playa de Alcúdia - Can Picafort, nach Magaluf und nach Santa Ponça. (somo)