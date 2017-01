Easyjet bietet Winter-Rabatt auf Mallorca-Flugtickets

Winterschlussverkauf bei Easyjet. Die britische Billig-Airline bietet auf ihrer Internetseite noch bis zum 12. Januar bis zu 25 Prozent Rabatt auf Flugtickets von und nach Spanien an. Gebucht werden können die Schnäppchen-Flüge für den Reisezeitraum vom 1. Februar bis zum 5. Juli. Insgesamt bietet die Fluggesellschaft 90.000 günstige Sitzplätze an.

Im Deutschsprachigen Raum fliegt Easyjet von Palma aus die Flughäfen Hamburg und Berlin-Schönefeld sowie den Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg an. Außerdem stehen Ziele in Frankreich, Italien, den Niederlanden und Großbritannien auf dem Reiseplan, unter anderem Metropolen wie Amsterdam, Mailand, London, Venedig, Paris, Edinburgh oder Neapel. Noch dieses Jahr soll eine Easyjet-Basis am Flughafen Son Sant Joan eingerichtet werden. (cze)