Acht der zehn beliebtesten Hotels sind auf Mallorca

Die Hotels auf Mallorca sind im spanienweiten Vergleich spitze. Das geht aus dem aktuellen Award-Ranking hervor, in dem das Reise-Portal Holidaycheck die beliebtesten Hotels des Landes auflistet.

Bewertungen der Holidaycheck-Nutzer führten zu einem Spanien-Ranking, bei dem sich acht Häuser aus den Top-Ten auf Mallorca befinden. Am beliebtesten ist die Agroturismo-Finca Can Pere Rei in Son Serra de Marina, gefolgt vom Son Moll Sentits Hotel & Spa in Cala Rajada, der Finca Amapola in Campos und dem Hotel Astoria Playa in Port d'Alcúdia.

Auf Rang fünf kommt ein Hotel auf Teneriffa, dann folgt das Mar Azul Pur Estil Hotel & Spa (Cala Rajada), Platz sieben belegt ein Haus auf Ibiza, weiter geht es mit Mallorca: Sentido Playa del Moro in Cala Millor, Playa Garden Selection Hotel & Spa an der Playa de Muro und das Hotel Botel Alcudiamar in Port d'Alcúdia.