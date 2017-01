Prickelndes am Flughafen genießen

Wer gerne mal am Airport shoppen geht, hat dieser Tage Grund zur Freude. Liegt der Wert des Einkaufs über 30 Euro, lädt der Flughafen-Betreiber auf ein Glas Sekt ein. Die Aktion läuft noch bis zum 5. Januar, oder – wie Aena in Zeitungsanzeigen schreibt – so lange der Vorrat reicht. Bleibt also zu hoffen, dass der Durst der Reisenden in den vergangenen Wochen nicht zu Groß war, denn Aena spendiert den Cava bereits seit dem 12. Dezember.

Eingelöst werden kann der Gutschein für die "Copa" in Palma bei Farggi, Deli & Cia und Exploring the World. (cze)