Viele Reisende am Flughafen zum Jahreswechsel

Mallorca ist nur im Sommer attraktiv? Von wegen! Nachdem bereits über Weihnachten tausende von Urlaubern auf die Insel strömten, kommen nun auch viele, um den Jahreswechsel hier zu verbringen. Wie die Flughafen-Betreibergesellschaft "Aena" mitteilte, werden an diesem Wochenende knapp 85.000 Menschen an den Flughäfen der Balearen starten und landen.

Alleine in Palma de Mallorca reisen 65.000 Menschen über den Luftweg, 32.000 am Samstag und knapp 33.000 am Neujahrstag. Insgesamt sind für beide Tage 437 Starts und Landungen am Aeropuerto Son Sant Joan geplant. (somo)