Christian Zieges Jungs spielen lahmes 0:0

Er wäre dringend nötig gewesen, der Sieg von Atlético Baleares gegen die Gäste aus Llagostera. Doch das Team um Trainer Christian Ziege konnte am Sonntag in Palma de Mallorca nicht mehr als ein Unentschieden herausschlagen.

Das Spiel begann mäßig. Beiden Mannschaften fehlte der nötige Elan. Eine klare Torchance in der 25. Minute konnten die Balearen-Kicker nicht in einen Treffer verwandeln und so verging die erste Halbzeit fast ereignislos.

Auch in der zweiten Spielhälfte wurde den Zuschauern nicht viel mehr geboten. Einen gefährlichen Angriff der Katalanen in der 57. Minute konnten die Jungs von Atlético Baleares abwehren, für einen Gegenangriff reichte es jedoch zunächst nicht. Erst in der 79. Minute brachten die Blau-Weißen ihre Gegner mit einem Torschuss in die Bredouille, doch die Gäste reagierten schnell und vereitelten den Treffer. Letztlich ging das Spiel so ereignislos zuende, wie es begonnen hatte. Endstand: 0:0.

Eine neue Chance auf einen Sieg hat Atlético Baleares am Sonntag, 26. Februar. Dann tritt das Team auswärts gegen Valencia Mestalla an. (somo)