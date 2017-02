Mallorca verliert gegen Girona mit 0:1

Klare Torchancen - aber eben keine Tore. So lässt sich das Zweitligaspiel in Girona aus Sicht von Real Mallorca zusammenfassen. Die Inselkicker verloren am Samstagabend gegen Girona FC mit 0:1.

Seit sieben Spielen war Girona nicht mehr geschlagen worden, dennoch zeigten sich die Mallorquiner selbstbewusst. Bereits in der achten Minute erarbeiteten sie sich die erste Torchancen, in der zehnten Minute die zweite. Doch Gironas Towart hielt und so mussten die Mallorquiner immer wieder aufs Neue zum Angriff übergehen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit ging den Roten langsam die Puste aus und Girona schaffte es, mit den aktiven Mallorquinern mitzuhalten. Beiden Mannschaften gelang es jedoch nicht, sich gegen die andere durchzusetzen und so gingen sie in die Halbzeit mit einem Unentschieden auseinander.

In der zweiten Halbzeit dominierten die Kicker aus Girona das Spiel, konnten aber zunächst keine gefährlichen Angriffe Zustande bekommen. Als in der 85. Minute Mallorcas Culio wegen einer zweiten gelben Karte vom Spielfeld geschickt wurde, nutzte die Heimmannschaft die Verwundbarkeit ihrer Gäste: In der 88. Minute gelang ihnen das 1:0, das letztlich auch den Endstand markierte.

In der kommenden Woche spielt Real Mallorca am Samstag, 25. Februar, um 18 Uhr in Palma de Mallorca gegen Tenerife. (somo)