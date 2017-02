Drei wichtige Punkte für Real Mallorca

Aus Sicht von Trainer Javier Olaizola war es die stärkste halbe Stunde der Inselkicker in der laufenden Saison. Und zum Glück hatten die Fußballprofis von Real Mallorca in dieser Zeit bereits einen 2:0-Vorsprung herausspielen können. Denn kurz nach der Pause gelang Rayo Vallecano der Anschlusstreffer und die Mallorquiner gerieten das eine oder andere Mal in Bedrängnis.

Im heimischen Iberostar-Estadio konnte Lago Junior Real Mallorca am Sonntagabend in Führung bringen. Er traf in der 15. Minute zum 1:0. Per Elfmeter hat Culio in der 20. Minute auf 2:0 erhöht. Kurz nach Wiederanpfiff netzte dann Álex Moreno für Rayo Vallecano zum 1:2 aus Sicht der Gäste ein. Weitere zählbare Erfolge gab es nicht.

Real Mallorca hat damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren können. Zumal Rayo Vallecano ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga ist. Die Mallorquiner sind jetzt 17. und haben, wie Rayo als 16., 28 Punkte. Hinter den beiden Teams folgt UCAM Murcia mit derselben Punktzahl, auf dem ersten Abstiegsplatz, Rang 19, findet man Córdoba mit nur einem Zähler weniger.

Auf die Inselkicker wartet nun eine schwere Aufgabe. Am Samstag, 18. Februar, treten sie um 20 Uhr beim FC Girona an. Girona macht sich als Tabellenzweiter Hoffnungen auf den direkten Aufstieg in die Primera División. Immerhin: Bei Abstiegskandidat Almería kam der Club am Wochenende nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.