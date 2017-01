Kann André Greipel bei der Mallorca-Challenge weiter punkten?

Stars des Radsports sind in diesen Tagen auf Mallorcas Straßen unterwegs. Die Mallorca-Challenge der Radprofis (26. Auflage) ist so etwas wie Training unter Wettkampfbedingungen.

Einige Top-Radler rollen sich an den vier Tagen (Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Januar) für die Saison ein. Aufmerksamkeit wird zum Beispiel dem Kolumbianer Nairo Quintana und dem Spanier Alejandro Valverde zuteil, die für Movistar am Start sind. Auch die Polen Michal Kwiatkowski (Sky) und Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) kennt man. Hinzu kommen Nacer Bouhanni (Frankreich, Cofidis), Tim Wellens (Belgien, Lotto-Soudal) und andere.

Star aus deutscher Sicht ist auch in diesem Jahr wieder André Greipel von Lotto-Soudal, der bereits die Auftaktetappe am Donnerstag gewonnen hat. Der Sprinter konnte schon bei der Challenge 2016 zwei Etappen gewinnen. Nachdem es Freitag und Samstag in die Berge geht, ist am Sonntag wieder ein flacheres Profil vorgesehen.

Das Restprogramm:

Samstag, 28. Januar: Die Strecke verläuft von Andratx (Start um 11.55 Uhr am Rathaus) über Peguera, Banyalbufar, Valldemossa, Sóller zum Mirador d'es Colomer bei Pollença. Dort rechnet man mit den Fahrern gegen 16 Uhr. 160,3 Kilometer.

Sonntag, 29. Januar: Am Schlusstag wird schon um 10 Uhr an der Playa de Palma gestartet (Avinguda Fra Joan Llabrés). Streckenorte sind Llucmajor, Algaida, Sineu, Santa Margalida, Inca, Santa Maria und Esporles. Das Ziel befindet sich auf dem Paseo Marítimo von Palma - am Auditorium. Geplante Ankunft gegen 13.55 Uhr. 161,5 Kilometer.

20 Teams sind dabei: Bora-Hansgrohe, 0711-Cycling (Deutschland), Sky (Großbritannien), Lotto-Soudal (Belgien), Movistar, Caja Rural-Seguros RGA, Euskadi, Burgos BH (Spanien), Gazprom-Rusvelo (Russland), Novo Nordisk(USA), Roompot-Nederlandse Loterij (Niederlande), Fortuneo Vital Concept, Cofidis (Frankreich), Inteja (Dominikanische Republik), Nice Cycling (Kuwait), Amore &Vita (Ukraine), Bolivia Te Espera (Bolivien), die Bahn-Nationalteams Spanien, Großbritannien, Deutschland.