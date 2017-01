Hertha spielt in Son Bibiloni gegen Poblense

Fußball-Bundesligist Hertha BSC befindet sich noch bis Samstag im Mallorca-Trainingslager. Was die Testspiele anbetrifft, gibt es eine neue Änderung. Die Partie gegen den Viertligisten UD Poblense an diesem Donnerstag, 12. Januar, um 16 Uhr findet auf dem Trainingsgelände Son Bibiloni statt (an der Straße von Palma nach Sóller). Eigentlich wollte man in Sa Pobla kicken.

Ebenfalls in Son Bibiloni hat Hertha am Mittwoch das erste Testspiel ausgetragen. Die Berliner und Real Mallorca trennten sich nach regulärer Spielzeit 1:1. Der Sieger wurde im Elfmeterschießen bestimmt, Hertha gewann.

Wie bereits berichtet, wurde das für Freitag, 13. Januar, geplante Spiel gegen den Regionalligisten Lüneburger SK abgesagt. Der Bundesliga-Dritte hat Verletzungssorgen, man will nicht noch weitere Ausfälle riskieren.