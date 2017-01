Hertha BSC zum Trainingslager auf Mallorca gelandet

Die Mannschaft von Hertha BSC Berlin ist am Samstag am Flughafen von Palma de Mallorca angekommen. Den Fußball-Bundesligisten stehen Trainingseinheiten auf der Insel bevor. In den sozialen Netzwerken teilen die Spieler ihre Vorfreude.

"Die Herthaner können sich auf 20 Grad Temepraturunterschied freuen", heißt es in einer bei Facebook veröffentlichten Mitteilung des Vereins. Und weiter: "Optimale Bedingungen, um sich auf den Pflichstpielstart 2017 am 22. Januar bei Bayer Leverkusen vorzubereiten." Gespickt werden die Posts von Fotos der Mannschaft an Berlins Flughafen, auch ein Foto der Unterkunft, dem "Castillo Hotel Son Vida", steht daneben. Hier erwartet die Kicker eine großartige Aussicht über Palma sowei ein ausgiebiger Wellnessbereich.

Ob tatsächlich viel Zeit zur Entspannung zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Das erste Training beginnt bereits am Sonntag, 8. Januar, um 10 Uhr morgens in der Sportstadt Son Bibiloni, dem Trainingsgelände von Real Mallorca. Hier stehen vier Naturrasenplätze, ein Kunstrasenplatz sowie Schwimmbad und Fitnessanlagen bereit.

Auch drei Testspiele stehen den Berlinern, die momentan auf dem dritten Platz der ersten Bundesliga stehen, bevor: Am Mittwoch, 11. Januar, um 16 Uhr gegen Real Mallorca, am Donnerstag, 12. Januar, um 16 Uhr gegen den spanischen Viertligist UD Poblense in Sa Pobla, sowie am Freitag, 13. Januar, um 15.30 Uhr in San Biblioni gegen den deutschen Viertligisten Lüneburger SK.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Herthaner die Sonneninsel für Trainingszwecke nutzen. Zwar verweilten sie in den vergangenen Jahren in der Türkei, im Jahr 2010 hatte das Trainingslager aber bereits auf Mallorca stattgefunden. (somo)