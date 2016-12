Hertha spielt gegen Real Mallorca und Poblense

Jetzt steht fest, dass die Bundesliga-Kicker von Hertha BSC während ihres Mallorca-Trainingslagers im Januar zwei Testspiele bestreiten werden. Es geht gegen Real Mallorca und die UD Poblense.

Trainer Pál Dárdai und seine Kicker treffen sich am Dienstag, 3. Januar, in Berlin zur ersten Trainingseinheit des neuen Jahres. Am Samstag, 7. Januar reist der Hertha-Tross dann nach Mallorca. Der Aufenthalt soll eine Woche dauern. Trainiert wird auf dem Plätzen von Real Mallorcas Sportstadt Antonio Asensio (Son Bibiloni) an der Straße von Palma nach Sóller.

Auf dem Trainingsgelände spielen die Berliner am Mittwoch, 11. Januar, um 16 Uhr gegen die Zweitliga-Profis von Real Mallorca. Am Donnerstag, 12. Januar, treten die Herthaner ebenfalls um 16 Uhr bei Viertligist UD Poblense in Sa Pobla an.

Verhandelt hatte der Club von der Spree wegen eines Testspiels auch mit Atlético Baleares. Doch der Drittligist hat nur einen Kunstrasenplatz, was für Hertha nicht in Frage kam. Die Rasenplatz-Anlage in Inca fiel bei der Begutachtung seitens des Bundesligisten durch. Und in Sa Pobla wollte Poblense seinen Platz nicht für Atlético öffnen. Da spielt man dann lieber selber ... (nimü)