Mallorca und die Bundespräsidenten

Am Sonntag wählen die 1260 Mitglieder der Bundesversammlung im Berliner Reichstag Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten. Obwohl es drei Gegenkandidaten gibt, gilt als sicher, dass der SPD-Politiker Joachim Gauck nachfolgt.

Die Linke hat Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge nominiert, von der AfD wurde deren stellvertretender Sprecher Albrecht Glaser ins Rennen geschickt. Die Freien Wähler aus Bayern haben den TV-bekannten Richter Alexander Hold als Kandidaten benannt.

Hierzulande fragt man sich, ob und wann der neue Bundespräsident Mallorca wohl einen Besuch abstatten wird. Frank-Walter Steinmeier kennt die Insel. 2008 kam er als Außenminister mit Kanzlerin Angela Merkel und anderen Kabinettsmitgliedern für einen Tag zu spanisch-deutschen Konsultationen nach Palma. 2009 verriet er dann in einem ausführlichen MM-Interview, dass er auch schon privat Mallorca-Urlaub gemacht hatte. In einer kleinen Finca in Andratx. "Wunderschön, ich denke gern daran zurück", so Steinmeier damals. Besonders die ersten Momente nach der Anreise blieben unvergesslich: "Dann saßen wir da auf der Terrasse, die Sierra getaucht ins warme Licht der Abendsonne, ein Glas Wein, Oliven - herrlich."

Der 61-Jährige weiß, warum seine Landsleute so gerne nach Palma fliegen. "Gastfreundliche Menschen, wunderbare Strände, ruhige Buchten - Mallorca bietet jedem Urlauber etwas. Nicht zu vergessen die Sierra de Tramuntana und das schöne Binnenland. Ich kann die Millionen Touristen, die jedes Jahr auf die Insel kommen, sehr gut verstehen."

Wenn Steinmeier Mallorca in seine Agenda aufnimmt, wäre er der vierte amtierende deutsche Bundespräsident, der der Insel einen Besuch abstattet. Wobei es vielleicht noch weitere Aufenthalte gegeben hat, von der die Öffentlichkeit nichts mitbekam.

Im April 1979 machte Walter Scheel Kurzurlaub bei König Juan Carlos im Marivent-Palast in Calamajor. Er war angetan und kam wieder. Kontakt mit auf Mallorca lebenden Deutschen suchte Johannes Rau, als er im November 2002 auf Stippvisite in Palma war. Das damalige Staatsoberhaupt kannte die Insel bereits als Normalo-Urlauber. Rau nutzte einen zweitägigen Staatsbesuch in Madrid, um auf dem Rückweg einen Abstecher nach Palma zu machen.

Christian Wulff war schon vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten ein Mallorca-Liebhaber. Kurz nach der Amtseinführung machte Wulff dann 2010 einen lange geplanten Urlaub in Port d'Andratx, der zum Politikum wurde. Denn der Niedersachse verbrachte die Mußestunden in der Villa von Unternehmerfreund Carsten Maschmeyer.

Und Steinmeier? Hat er auch mal wieder Lust auf Insel-Urlaub? Im Interview verriet er damals, dass er ein Urlaubstyp ist, der "von allem etwas" will. "Auch Strand, zumal wenn er so schön ist wie hier. Nur Strand wäre aber nichts für mich. Wandern in den Bergen, Kultur, Kunst und Kulinarisches - das gehört für mich zum Urlaub genauso dazu. Aber auch dafür ist man ja auf Mallorca richtig."