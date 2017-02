Gratisparken die erste halbe Stunde am Airport gefordert

Die erste halbe Stunde am Flughafen von Palma soll wieder gratis sein. Das hat am Mittwoch eine Kommission des Balearen-Parlaments einstimmig gefordert. Die Balearen-Regierung solle dementsprechend auf das Verkehrsministerium in Madrid einwirken, dem die staatliche Flughafen-Betreibergesellschaft Aena unterstellt ist.

Die ersten 30 Minuten frei parken solle den Balearen-Bürgern dazu dienen, ihre Angehörigen und Bekannten am Flughafen abholen oder absetzen zu können. Bis 2012 hatte es schon einmal Gratisparken für die erste halbe Stunde am Airport Palma gegeben.

Das kostenfreie Parken wird auch für die anderen Flughäfen der Balearen gefordert. Darüber hinaus macht sich die Kommission dafür stark, dass Bürger der Schwesterinseln von Mallorca, die zur Universitätsklinik Son Espases nach Palma fliegen müssen, ihre Autos gratis an den Airports von Mahón oder Ibiza abstellen dürfen.

Der Vorschlag, an dem sich die Kommission orientierte, war von regionalistischen Sozialisten (PSM) Menorcas eingebracht worden. (as)