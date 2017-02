Räumung wegen Hausbrand in Capdepera

Ein dreistöckiges Haus mit acht Wohnungen in der Calle Jaume II in Capdepera musste am Dienstag gegen 13.00 Uhr komplett geräumt werden. Laut Feuerwehr hatte eine defekte Kaffeemaschine eines Versicherungsbüros im ersten Stock des Gebäudes einen Kurzschluss ausgelöst. Dadurch waren in der Waschküche der Wohnung, in dem sich das Büro befand, eine Gas - und eine Wassertherme in Brand geraten.

Das Feuer breitet sich in der Wohnung so schnell aus, dass die Feuerwehr das gesamte Gebäude vorsorglich evakuierte. In insgesamt fünf der acht Appartments befanden sich zum Zeitraum des Zwischenfalls Bewohner. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf die anderen Wohnungen ausbreitete. Verletzt wurde niemand.