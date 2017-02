Taxifahrer kündigen mehrere Streiktage im März und April an

Mallorcas Taxifahrer wollen nun definitiv im März und April in Ausstand treten. Am Montag haben die Chauffeure ihre Streikpläne konkretisiert und bekanntgegeben, wann genau sie den Dienst einstellen.

Wie die Tageszeitung Ultima Hora online berichtet, werden die „Taxistas” am 6. März für 24 Stunden (ab 6 Uhr) den Service komplett ruhen lassen. Am 3., 20. und 27. März sowie am 3. April wollen sie jeweils für drei Stunden – von 7.30 bis 10.30 Uhr – die Arbeit niederlegen und die Motoren abgeschaltet lassen. Ferner soll es am 17. März zwischen 11 und 14 Uhr eine erneute Kundgebung vor der Staatskanzlei am Paseo Sagrera geben.

Besonders hart wird der Ausstand dann in der Karwoche ausfallen. Am Karfreitag, 14. April, wird es für 24 Stunden (ab 14 Uhr) keinen Dienst geben. Am Samstag, 15. April und am Ostersonntag, 16. April, werden in den Nachtstunden keine Taxis zu bekommen sein (jeweils 22 bis 6 Uhr), am Ostersonntag wird zudem ab 6 Uhr morgens ein weiterer 24-Stunden-Streik folgen.

Mit ihrem Ausstand protestieren die Taxifahrer gegen die Pläne der Balearen-Regierung, direkte Busverbindungen vom Flughafen in einzelne Urlaubsorte einzurichten. Bei einem Treffen mit Politikern am vergangenen Freitag war es zu keiner Einigung gekommen. (cze)