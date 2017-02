Festungsmauer des Castells de Sant Carles wird restauriert

Der junge chinesische Pianist Haochen Zhang interpretiert im Auditorium von Palma Werke von Schumann, Liszt und Strawinsky. Haochen Zhang gewann 2009 den 1. Preis beim Internationalen Van Cliburn Klavierwettbewerb. Programm: Schumann - Kinderzenen, Op. 15 Schumann - Sinfonische Etüden, Op. 13 Liszt - Transcendental Etudes: No. 5 Feux FolletNo. 12 Chasse Nige Leoš Janáček - In the mists Strawinsky -