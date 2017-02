Hafen von El Molinar bleibt klein und idyllisch

Der Sport- und Fischerhafen in Palmas Meeresstadtteil El Molinar bleibt wie er ist: klein und idyllisch. Die Initiatoren des umstrittenen Ausbauprojekts betrachten ihr Vorhaben angesichts der Widerstände in der Gesellschaft als gescheitert und wollen es an diesem Freitag offiziell zurückziehen, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag online.

Der Präsident der Betreibergesellschaft des Sporthafens, Rafel Vallespir, kündigte den Angaben zufolge an, das Ausbauprojekt bei der balearischen Hafenbehörde offiziell zurückzunehmen. Stattdessen soll ein neues Projekt ausgearbeitet werden, das die Modernisierung des Yachthafens in den derzeitigen Dimensionen vorsieht. Ursprünglich hatten die Planer beabsichtigt, die Zahl der Liegeplätze von 120 auf 315 zu erhöhen.

Die Ausbaupläne hatten auf Mallorca einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen sowie zur Gründung von Bürgerinitiativen wie 'Al Molinar Port Petit' (Für El Molinar einen kleinen Hafen) geführt. Zuletzt hatte sich auch das Balearen-Parlament mehrheitlich gegen einen Ausbau des Sporthafens ausgesprochen.

Der idyllische Stadtteil hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Viertel von Palma entwickelt. (as)