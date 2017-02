Kongresspalast schreibt erste Arbeitsplätze aus

Für das neue Hotel Meliá Palma Bay und den angeschlossenen Kongresspalast haben die Betreiber nun erste Arbeitsplätze ausgeschrieben. Es werden unter anderem sieben Köche, sieben Kellner, zehn Rezeptionisten sowie acht weitere Angestellte für Hotel und Küche gesucht. Interessierte Bewerber können sich ab sofort auf den Online-Seiten des Arbeitsamtes SOIB (www.soib.es) sowie der Wirtschaftsagentur Palma Activa (www.palmaactiva.es) bewerben.

Die ausgewählten Personen werden dann per SMS oder E-Mail zu einem der Interview-Tage am 21. oder am 22. Februar in Palma eingeladen. Die Bewerber sollten unter anderem Ausbildungen im Hotel- oder Gastronomiegewerbe haben, mindestens 18 Monate Arbeitserfahrung mitbringen und über einen gültigen Führerschein verfügen. (am)