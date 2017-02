Hunderte tote Stare rund um Kathedrale

Anlässlich des Valentinstages: "Boten der Liebe" - Lieder, Duette und Ensembles von Mozart, Beethoven, Schubert, Tosti und Perlen aus Operette und Zarzuela. Mit der Mezzosopranistin Waltraud Mucher, dem Tenor Toni Lliteres und Suzanne Bradbury am Klavier. Männerquartett: Toni Lliteres, Jaume Roca, Detlef Resthöft und Joan Brunet. Glas Champagner in der PauseDas Konzert findet in der Kapelle des