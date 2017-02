Hunderte Radfahrer passieren gesperrten Tunnel

Mehr als 100 Radfahrer pro Tag fahren zurzeit durch den Tunnel an der Landstraße nach Andratx unweit des Dorfes Estellencs, obwohl die Durchfahrt mit Gittern und Signalbändern abgesperrt ist. Grund für das Durchfahrtsverbot, das der Inselrat Mallorcas verhängte, ist ein gefährlicher Steinschlag im Tunnel, der durch die heftigen Regenfälle im Januar ausgelöst wurde.

Zuvor war offenbar ein größerer Felsbrocken vom Gebirge auf die Außenabdeckung des Tunnels gestürzt. Durch den Aufprall wurde im Innern des Tunnels das Gewölbe beschädigt, Betonbrocken lösten sich und fielen auf die Fahrbahn.

Da die zahlreichen Radsportler auf dieser Strecke aber keinen Umweg in Kauf nehmen wollen, passieren sie die Durchfahrt trotz der Absperrung. Ein Team der spanischen Tageszeitung Ultima Hora konnte allein in einer Stunde mehr als 20 illegale Passanten beobachten.

Die Anwohner der Gegend beschweren sich bei der Gemeinde über die Verzögerungen der Reparaturarbeiten an der Unterführung. Für die täglichen Fahrten zur Arbeit oder zur Schule in den Gegenden Richtung Andratx oder Calvía müssten sie große Umwege in Kauf nehmen.