Streik bei Verdi am Mittwoch trifft auch Air Berlin

Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Mittwoch zu Warnstreiks der Bodendienstleister an den Flughäfen Berlin, Hamburg und Stuttgart aufgerufen. Airberlin, der Noch-Marktführer auf den Mallorca-Routen, sah sich dadurch gezwungen, rund 60 Flüge von und nach Berlin-Tegel von 5 bis 11 Uhr zu streichen. Darüber hinaus habe der Streik erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Flugverkehr. Passagiere müssten mit Verzögerungen, Flugausfällen sowie mit starken Einschränkungen bei der Gepäckabfertigung rechnen, heißt es von Seite der Airline.



Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann sagte: „Wir bitten unsere Gäste um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen aufgrund des Streiks des Bodenpersonals entstehen. Es ist sehr bedauerlich, dass dieser Tarifkonflikt, mit dem Air Berlin nichts zu tun hat, auf dem Rücken unserer Fluggäste ausgetragen wird. Wir fordern die Tarifparteien daher auf, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“ (cze)