Hubschrauber der Bergwacht derzeit voll im Einsatz

Der Rettungshubschrauber der Bergwacht ist derzeit voll im Einsatz. Die Sturzbäche auf Mallorca führen aktuell viel Wasser, was Extremsportler anzieht. Die Guardia Civil kam in den vergangenen Tagen auf Mallorca gleich zwei Wanderern zu Hilfe geflogen, die in den Wildbächen der Tramuntana gestürzt waren und sich schwer verletzt hatte. Wie die Polizei mitteilte, sollen Ausflügler besondere Vorsicht walten lassen, wenn sie Bergsport wie Canyoning ausüben.

Ende Januar wollte ein Mann den Torrent de Pareis hinabsteigen, als er bei S'Entrefoc in eine mit Wasser gefüllte Schlucht stürzte. Er erlitt eine Kopfverletzung und drohte zudem zu ertrinken. Der Unglücksort ist nur schwer zugänglich, so dass der Hubschrauber der Bergrettung zum Einsatz kam. Der Mann wurde ins Klinikum Son Espases gebracht.

Am Samstag verunglückte eine Frau im Torrente des Coanegra-Tales, bei dem Unfall zog sie sich Verletzungen im Nackenbereich zu. Bei ihrer Rettung war besondere Vorsicht geboten, berichtet die Guardia Civil. An gleicher Stelle war erst kürzlich eine Palmesanerin ums Leben gekommen.

