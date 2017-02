Sóller-Tunnel ab 1. September mautfrei

Ab dem 1. September 2017 ist die Fahrt durch den Sóller-Tunnel endlich für alle kostenlos. Das haben am Montag Vertreter des mallorquinischen Inselrates und der Balearenregierung bekanntgegeben. Laut Inselratspräsident Miquel Ensenyat zahlt das Consell 15,4 Millionen Euro zur Aufhebung der Konzession an die Betreiberfirma Globalvía. Die Balearenregierung steuert weitere 1,4 Millionen Euro Instandhaltungskosten des drei Kilometer langen Tunnels bei, die bis 2022 in jährlichen Raten gezahlt werden.

Laut Ministerpräsidentin Francina Armengol endet damit die unsägliche Geschichte des teuersten Tunnelbaus Spaniens. Es handelt sich um die einzige Mautstrecke der Balearen, auf der Pkws für eine Strecke 4,95 Euro zahlen. Für Busse und Lkw beträgt die Maut derzeit sieben und neun Euro pro Durchquerung. Rund 10.500 Fahrzeuge passieren täglich die Unterführung durch das Tramuntana-Gebirge.



Ursprünglich hatte die Betreiberfirma 33 Millionen Euro für die Restlaufzeit der Konzession gefordert. Man sei aber zuversichtlich, dass Globavía die angebotene Summe akzeptieren wurde, so vermeldete der Inselrat. Selbst im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung werde die Strecke aber sicher ab dem 1. September mautfrei sein.

Schon seit der Korruptionsfälle um die Konzessionsvergabe 1989 hatte der Tunnel immer wieder für Polemik gesorgt.