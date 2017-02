Stadt Palma bessert vielerorts Straßenbelag aus

In der Innenstadt von Palma de Mallorca haben am Montag an verschiedenen Orten Ausbesserungsarbeiten am Straßen- und Pflasterbelag begonnen. Vielerorts sind die Bauarbeiten nötig geworden, da der Belag während der vielen Feierlichkeiten der vergangenen Wochen – von Weihnachten über Sant Antoni bis Sant Sebastià – schwer gelitten hat. Unter anderem wird es nun Baustellen an der Plaça Mayor, der Plaça d'Espanya, in der Via Roma, auf der Rambla und im Carrer de Sant Miquel geben.

Auch an der Playa de Palma wird gebaut. Ab Mittwoch, 8. Februar, bekommen unter anderem der Carrer de Marbella und der Carrer de Neopàtria einen neuen Belag. Dort werden knapp 1000 Quadratmeter Asphalt ausgebessert. Die Stadt lässt sich die Maßnahmen 75.000 Euro kosten. (cze)