Bahnmitarbeiter streiken auf Mallorca

Pendler haben zum Wochenstart auf Mallorca mit Unannehmlichkeiten zu rechnen. Die Mitarbeiter der Bahngesellschaft Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) haben für Montag Streiks angekündigt. Betroffen sind Zug- und Metroverbindungen zwischen Palma, Inca, Marratxí und der Balearen-Universität, berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora.

Insgesamt sollen 52 Züge ausfallen, teilweise setzt die SFM einen Schienersatzverkehr ein. Welche Verbindungen betroffen sind, ist auf der Webseite des Verkehrsunternehmens nachzulesen. Die Arbeiter setzen ihre Ausstände am 10., 14. und 23. Februar fort.

Unabhängig davon nimmt der Sóller-Zug seinen Betrieb am Montag wieder auf. Aufgrund von Sanierungsarbeiten entlang der Strecke war das Angebot in die Winterpause gegangen. Die erste Bahn startet um 10.30 Uhr von Palma aus in Richtung Sóller. Der Zug ist besonders bei Touristen und Ausflüglern bliebt und wird von Unternehmen Ferrocarril de Sóller betrieben. (cls)