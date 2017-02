Grundstückseigentümer fordert Bar in Cala Tuent

Ein Mann fordert, ab kommenden Sommer in der Cala Tuent einen Strandkiosk betreiben zu können. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, hat er sein Anliegen bereits bei der Küstenschutzbehörde vorgetragen. Der Kiosk soll nach seiner Vorstellung eine Betriebserlaubnis für zunächst vier Jahre erhalten und direkt auf dem Strand errichtet werden.

Dem Mann gehört ein Strandgrundstück sowie ein angrenzender Olivenhain an der Cala Tuent. Er besaß dort ein Haus, in dem er ein Strandrestaurant betreiben wollte. Das Gebäude musste allerdings auf Betreiben der Küstenschutzbehörde 2010 abgerissen werden, dagegen hatte er protestiert.

Die Behörde will in den kommenden Monaten darüber entscheiden, welche Aktivitäten in der Bucht zugelassen werden. Weitere Privatpersonen und auch das Rathaus stellen ihre Pläne (darunter ein Bootsteg und eine Tauchbasis) bereits vor. Laut den Plänen der Gemeinde Escorca soll ein unbetonierter Stellplätze und Toiletten in der Bucht entstehen. Bisher stellen Badegäste ihre Auto entlang an der Zufahrtsstraße ab. Die Cala Tuent im Tramuntana-Gebirge ist der Nachbarstrand von Sa Calobra, einem beliebten Ausflugspunkt auf Mallorca. (cls)