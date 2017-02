Calvià reduziert Ziegenpopulation

In Son Servera findet am Sonntag, 5. Februar, die "Firó de la Flor d'Amtler", das Mandelblütenfest statt. In den Cases de Ca s'Hereu kann man traditionelle Mandelgerichte probieren, es gibt Stände mit Naturkosmetik, Parfüms und Kunsthandwerk hergestellt aus Mandeln, ihren Blüten oder Mandelöl. Eine mallorquinische Folkloregruppe tritt um 11 Uhr auf.