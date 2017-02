Ab Montag Bauarbeiten an Peguera-Autobahn

Die Sanierungsarbeiten auf der Autobahn zwischen den Abfahrten Palmanova und Peguera beginnen am Montag, 6. Februar, kündigte die Balearen-Regierung an. Auf der Schnellstraße im Südwesten von Mallorca soll die Fahrbahndecke erneuert werden. Die Bautrupps arbeiten nur nachts, dafür hatte sich der Bürgermeister der Gemeinde Calvià stark gemacht. Dennoch wird auch tagsüber mit Behinderungen zu rechnen sein, der Verkehr Richtung Palma wird zeitweise umgeleitet.

Auf einer Länge von sechs Kilometern wird die Schnellstraßen in mehreren Abständen bis voraussichtlich Mitte Juni instand gesetzt. Gleichzeitig steht die Sanierung des parallel verlaufenden Rad- und Spazierwegs an. Nach Abschluss der Arbeiten wird sowohl die Fahrbahn als auch der Radweg von der Balearen-Regierung an den Inselrat Mallorca übertragen. (cls)