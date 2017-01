16 Straßen weiterhin wegen Unwetters gesperrt

Viele der rund 30 Straßen, die wegen des Unwetters auf Mallorca gesperrt werden mussten, wurden im Laufe des Sonntags wieder für den Verkehr freigegeben. 16 weitere bleiben jedoch weiterhin unbefahrbar.

Wie der Inselrat auf seiner Homepage am Nachmittag bekanntgab, ist der Sóller-Pass (Ma-11) genau wie die Landstraßen von Montuïri nach Randa (Ma-5017 und Ma-1151) immer noch gesperrt. Gleiches gilt für einige Abschnitte der Ma-3412 bei Santa Margalida, der Ma-3140 bei Sencelles, der Ma-3017 zwischen Cabaneta und der Sineu-Landstraße, der Ma-3433 zwischen Sa Pobla und Playa de Muro, der Ma-5030A bei Porreres, der Ma-5100 zwischen Felanitx und Porreres und der Ma-3221 zwischen Montuïri und der Kreuzung zur Ma-3230.

Ebenfalls gesperrt bleibt die Ma-6040 zwischen Campos und Colònia de Sant Jordi, die Ma-3441 von Llubí nach Muro, die Ma-6100 von Ses Salines nach la Colònia, die Ma-3321 von Manacor zur Straße von Son Serra, die Ma-3323 von Sant Llorenç zur Ma-3332 und die Ma-3100 von Algaida nach Santa Eugènia.

Am Samstag sind auf in Lluc innerhalb von 24 Stunden 127,4 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden, in Portocolom 97,4. Diese Zahlen summieren sich mit denen vom Freitag, als in der Tramuntana bereits knapp 98 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden. Auch die Starken Winde von bis zu 112 Stundenkilometern hatten für ein Verkehrschaos auf der Insel gesorgt. (somo)