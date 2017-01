Rauchvergiftung durch Wohnungsbrand in Palma

Durch den Brand in einem Wohnhaus in Palma de Mallorca haben in der Nacht auf Sonntag fünf Anwohner eine Rauchvergiftung erlitten. Das berichtet die spanische Tageszeitung Ultima Hora.

Das Feuer war gegen Mitternacht in einer Wohnung im vierten Stock eines Gebäudes an der Calle Can Curt ausgebrochen. Schnell bildeten sich große Rauchwolken, die vor allem in die darüber liegenden Stockwerke zogen.

Ein 59-Jähriger musste wegen der Rauchvergiftung ins Son-Llàtzer-Hospital gebracht werden. Die anderen Anwohner wurden an Ort und Stelle von den Sanitätern versorgt. (somo)