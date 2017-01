Can Picafort fällt seine Palmen

In der zweiten Linie des Ferienorts Can Picafort auf Mallorca fallen in diesen Tagen die Palmen: Wie angekündigt hat die Gemeinde Santa Margalida mit den Bauarbeiten zur Verschönerung der zentralen Einkaufsstraße Paseo Colón begonnen. Die bei Urlaubern so beliebten Palmen, druchaus prächtige Exemplare, stehen der Sanierung im Wege und werden deshalb komplett entfernt.

Noch ist nicht geklärt, was an ihrer Stelle gepflanzt wird. Bürgermeister Joan Monjo, gleichzeitig Ortsvorsteher von Can Picafort, erklärte, dass der Tourismusausschuss in den kommenden Tagen darüber entscheiden wird. Die lokale Partei Can Picafort Unit hat sich dafür ausgesprochen, erneut Palmen zu setzen, weil sie für Can Picafort emblematischen Charakter hätten.

Die Hotelvereinigung plädierte zuletzt für resistente Tipuana-Bäume, in Deutschland als Gelbe Jacaranda bekannt. Gegen Palmen spricht ihre Anfälligkeit gegen den Schädling Palmrüssler, der auf Mallorca schon zahlreiche Bäume dahingerafft hat.

In den kommenden Wochen erfolgt die erste Phase der Sanierung des Paseo Colón, zwischen der Straßen Trias und Arenal. Für die Arbeiten stehen 600.000 Euro bereit. Der erste Bauabschnitt soll rechtzeitig zum Beginn der Saison an Ostern vollendet werden.