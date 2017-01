Reichlich Regen auf Mallorca

Das Wochenende auf Mallorca wird vor allem eins: regnerisch. Das spanische Wetteramt Aemet sagt für Samstag Regen und heftige Gewitter voraus. Der Himmel ist grau, zudem weht starker Wind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Aufgrund der sturmartigen Böen, des hohen Wellengangs und der heftigen Niederschläge gilt am Samstag die Wetterwarnstufe Orange auf Mallorca. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad, und damit leicht über dem Vortag.

Am Sonntag wird es nicht viel freundlicher. Auch dann halten sich die Regenwolken hartnäckig, nur ganz vereinzelt lässt sich die Sonne blicken. Gewitter sind möglich. Aufgrund des böigen Nordwindes, der über die Insel hinwegfegt, gilt weiterhin die zweithöchste Wetterwarnstufe. Das Thermometer zeigt 8 bis 15 Grad an.

Am Freitag hat der Regen die Insel im Griff, in der Tramuntana werden in zwölf Stunden 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Hinzu kommen starke Windböen. Das Quecksilber klettert nicht über 12 Grad. In Küstennähe müssen sich Spaziergänger vor hohen Wellen in Acht nehmen. In Palma wurde die Radtour anlässlich des Feiertags Sant Sebastià abgesagt, die Hobbysportler hätten von der Plaça Santa Eulàlia bis zum Stadion Son Moix fahren sollen.

Auch die neue Woche soll regnerisch beginnen, erst ab Dienstag hören die Niederschläge auf, so das Wetteramt. (cls)