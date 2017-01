Betonbarrieren schützen Sant-Sebastià-Feiern in Palma

Die Polizei stellt Betonbarrieren in der Innenstadt von Palma auf. Diese sollen während der Feierlichkeiten am Vorabend zu Sant Sebastià vor Terroranschläge mit Fahrzeugen schützen.

Wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, sind 100 Polizisten am Donnerstagabend in der Hauptstadt von Mallorca im Einsatz. Sie werden an den Musikbühnen und den Feuerstellen, die zum Grillen dienen, stationiert. Zudem sorgen 64 Feuerwehrleute, zwölf Mitarbeiter des Zivilschutzes. 44 private Sicherheitsmänner und 23 Organisatoren für einen geregelten Ablauf der Feierlichkeiten.

In der Innenstadt werden mehrere Straßen gesperrt: Ab 18.45 Uhr ist die Calle Conqueridor in Richtung Rathausplatz dicht. Aber 19.30 Uhr können nicht mehr befahren werden: Aduana-Antoni Maura, Paseo Mallorca-Catalunya, Paseo Mallorca-Jaume III, Jaume III-Bonaire sowie von der Plaza España aus in Richtung Olivar-Markt, Porta Pintada-Sant Miquel, Bastio d'en Sanoguera-Bisbe Perelló, Ramblas-Riera, Unión-Caputxines, Plaza de la Reina, Paseo Mallorca-Porta de Santa Catalina, Eusebi Estada-Gabriel Maura und Jacint Verdaguer/Jaume Balmes. Die Strecken werden wieder für den Verkehr freigegeben, wenn nach den Feierlichkeiten die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

Sant Sebastià ist Schutzpatron der Stadt Palma, am Vorabend des lokalen Feiertages (20. Januar) finden in der Innenstadt Konzerte statt, zudem stellt die Stadt Grills auf, wo jeder Besucher sein mitgebrachtes Würstchen zubereiten kann. Bereits zu Weihnachten und Silvester hatte die Polizei Barrieren aufgestellt, um vor Anschlägen zu schützen. (cls)