Neuer Standort für Palmas Kutschpferde

Die Pferdekutscher, die Touristen durch Palma de Mallorca kutschieren, werden bald einen neuen Standplatz bekommen. Bisher waren sie strategisch günstig in der Altstadt neben der Touristeninformation stationiert gewesen, nun müssen sie 500 Meter weiter ziehen, und ihre Haltestelle in der Alten Mole platzieren. Das Rathaus begründet die Entscheidung damit, dass der bisherige Ort für die Pferde zu viel Stress bedeute, an der Alten Mole dagegen sei das Wohlergehen der Tiere sichergestellt.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, sind die Kutscher mit der Verlegung nicht einverstanden, es seien aber auch keine Alternativ-Vorschläge im Rathaus eingegangen.

Die Arbeit der Kutscher auf Mallorca ist umstritten. Immer wieder prangern Tierschützer die schlechten Konditionen an, unter denen die Pferde arbeiten müssen. Häufig müssten sie in praller Mittagssonne ausharren und auch die Wasserversorgung sei nicht immer garantiert. Im Urlaubsort Cala Rajada handelte das Rathaus im vergangenen September nach einem Unfall konsequent und verbot die touristischen Kutschfahrten gänzlich. (somo)