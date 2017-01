Spektakuläre Notfallübung im Hafen von Palma

Im Hafen von Palma ist am Donnerstag eine aufwendige Rettungsübung durchgeführt worden, an der neben dem Roten Kreuz der Balearen und der Polizei auch diverse Behörden und Unternehmen beteiligt waren. Das Szenario: An Bord eines Frachtschiffes war Chlorgas entwichen und hatte zahlreiche Passagiere sowie die Besatzung verletzt. Die Betroffenen hatten, so die Alarmprobe, Vergiftungen der Atemwege davongetragen.

Das im Hafen eintreffende Schiff wurde evakuiert und die vermeintlichen Verletzten an Land von den Notärzten in einem Lazarett für Erstbehandlung versorgt.

Mit Übungen dieser Art, soll das reibungslose Funktionieren und die gute Zusammenarbeit der diversen Hilfs- und Rettungskräfte im Notfall gewährleistet sein, teilte die Hafenbehörden mit. (as)