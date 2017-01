Wurde die kranke Nadia in Sex-Spiele mit einbezogen?

Neue Wendung im Betrugsfall um das mutmaßlich kranke Kind Nadia Nerea auf Mallorca: Auf sichergestellten Fotos sollen Sex-Spiele zu sehen sein, die auch das Mädchen mit einbezogen.

Das berichtet die Tageszeitung Ultima Hora. Demzufolge ginge es nicht nur um Kinderpornografie mit lasziven Nackt- und Bikini-Posen, sondern auch um sexuellen Missbrauch. Auf den Fotos sollen sexuelle Stellungen der Eltern abgebildet sein, aus denen auch die Füße der kleinen Nadia hervorragen.

Rechtsanwalt Fernando Martín hat den Behauptungen widersprochen. Seinen Angaben zufolge ist auf den Fotos lediglich die Entwicklung der Hautkrankheit von Nadia Nerea dokumentiert. Allerdings konnte er das belastende Material noch nicht persönlich sichten.

Im Übrigen wird das Haus der Familie Garau in Santa Maria auf Mallorca seit Tagen von Fernsehteams belagert. Nadia Nerea lebt dort bei einer Tante und wird regelmäßig von ihrer Mutter Margalida Garau besucht. Dieser wurde das Sorgerecht entzogen, sie musste sich eine Wohnung im Ort nehmen. Der Vater Fernando Blanco sitzt als mutmaßlicher Drahtzieher des Spendenskandals um seine Tochter in U-Haft. Am Freitag, 13. Januar, muss das Paar vor einem Richter auf dem spanischen Festland aussagen. (mic)