Luftverschmutzung an mehreren Orten Palams zu hoch

Trotz der Meeresbrise: In mehreren Zonen von Palma de Mallorca ist die Luftverschmutzung höher als in Spanien erlaubt. Das geht aus Messwerten hervor, die die Balearen-Regierung einholte.

Bereits im vergangenen Sommer habe man mobile Messgeräte im Zentrum angebracht, berichtet Josep Maria Rigo vom Umweltausschuss in Palma. Das Ergebnis: An der Plaza de las Columnas, an der Plaça Miquel Dolç und an der Plaça Abú Yahyà überschritten Stickstoffdioxidwerte das vorgeschriebene Limit.

Palmas Rathaus bittet nun die Balearen-Regierung darum, feste Messgeräte zu installieren, um herauszufinden, wie schlimm es tatsächlich um die Luftqualität in der ganzen Stadt steht. Derzeit gibt es nur zwei solcher Maschinen: Eine in Foners und eine in Bellver. (somo)