Blutiger Kampf um freien Parkplatz in Palma

Große Blutlachen, eine offene Platzwunde am Kopf und ein zweifach gebrochenes Bein sind die Ergebnisse einer Auseinandersetzung zweier Männer, die am vergangenen Freitag aufeinander getroffen waren. Dabei ging es eigentlich nur um einen freien Parkplatz.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, waren beide Männer mit ihren Fahrzeugen gegen 15 Uhr an auf einem großen öffentlichen Parkdeck in Palma de Mallorca unterwegs. Beide erkoren den gleichen Parkplatz als den ihren aus, beide wollten nicht nachgeben.

Zeugenberichten zufolge, heizte sich die Diskussion immer weiter an, bis einer der Männer schließlich mit einer Taschenlampe in der Hand aus seinem Auto ausstieg und dem anderen drohte. Dieser schaffte es jedoch, seinem Gegenüber die Lampe zu entwenden und schlug damit auf den Kopf des Kontrahenten ein. Auch als dieser bereits am Boden lag, schlug er weiter zu. Dann ergriff er die Flucht.

Die Polizei sucht nun nach dem Angreifer. Sein Opfer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (somo)