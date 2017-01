Sonniges Winterwochenende auf Mallorca

Seit dem großen Unwetter eine Woche vor Weihnachten scheint auf Mallorca die Sonne. Der stabile Hochdruckeinfluss setzt sich auch an diesem Wochenende fort und verwöhnt die Insel mit mildem Winterwetter. Tagsüber bleibt es mild, nachts wird es aber eisig.

Am Samstag steht Mallorca ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ins Haus. Die amtliche Warnung vor hohem Seegang von Freitag ist dann aufgehoben. Vor allem am Nachmittag wird es vielerorts richtig sonnig. Dazu steigen die Temperaturen tagsüber auf 15 Grad in Palma und 16 Grad in Felanitx. Nachts aber kann es teils empfindlich kalt werden. In Palma und Sa Pobla liegen die Werte nur knapp über dem Gefrierpunkt, im Süden der Insel bei 5 bis 6 Grad.

Der Sonntag wird sogar noch schöner als der Samstag. Dann ziehen nur ganz vereinzelt Wolken über die Insel und tagsüber wird es mit 16 bis 17 Grad ein wenig wärmer. Die Nachttemperaturen hingegen sinken weiter ab. Selbst im Flachland kann es stellenweise ein wenig Bodenfrost geben. (cze)