Landwirt kommt bei Feldarbeit ums Leben

In der Nähe von Sa Pobla im Norden von Mallorca ist am frühen Donnerstagmorgen ein Landwirt ums Leben gekommen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora schreibt, habe sich der 51-jährige Bernat P. bei der Feldarbeit im Getriebe einer Bewässerungsmaschine verfangen und so schwere Verletzungen davongetragen, dass die Polizei nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Nach Angaben von Ultima Hora geschah das Unglück zwischen 5 und 6 Uhr morgens auf einem Acker in der Nähe der Tankstelle bei Ullaró an der Inca-Autobahn. (cze)