Viel Sonne: freundliches Silvester-Wetter auf Mallorca

Foto: Leserfoto Ultima Hora / C. Coll

Nicht nur an Weihnachten war es auf Mallorca sonnig und freundlich, auch das Silvester-Wetter auf der Insel wird wieder gut. Zwar sind die Temperaturen in den vergangenen Tagen leicht gesunken, aber über die Jahreswende hält das stabile Hochdruckwetter an.

Am Samstag dominiert inselweit ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix mit Höchsttemperaturen von 15 Grad in Felanitx und Sa Pobla und 16 Grad in Palma und Llucmajor. Dazu weht nur ein schwacher Wind, sodass man es zur Mittagszeit auch im Freien gut aushalten kann. Aus dem ein oder anderen Wölkchen kann im Tagesverlauf ein Regentropfen fallen, meistens bleibt es aber trocken.

Gleiches gilt für den Sonntag, der aber ebenfalls meist sonnig bis leicht bewölkt daherkommt. Die Temperaturen verändern sich dabei kaum. Tagsüber klettert das Quecksilber im Thermometer auf Werte bis 15 oder 16 Grad, nachts werden Temperaturen um 6 Grad gemessen.

Auch kommende Woche meldet das staatliche spanische Wetteramt Aemet freundliches Winterwetter mit nur wenigen Wolken und gleichbleibenden Temperaturen.