Touristen treiben Treibstoffkonsum in die Höhe

Das hohe Touristenaufkommen auf Mallorca und den Nachbarinseln macht sich auch rund um den Straßenverkehr bemerkbar. In den ersten zehn Monaten des Jahres ist der Verbrauch von Kraftstoffen um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Insgesamt wurden 838.814 Tonnen Diesel und Benzin verbraucht - 63.000 Tonnen mehr als im Jahr 2015.

Das geht aus einer Studie des Verbands der Treibstoff-Lieferanten "Cores" hervor. Vor allem in den Sommermonaten, in denen so viele Touristen wie noch nie auf die Insel kamen, stieg der Konsum deutlich an. Hauptsächlich griffen die Autofahrer auf die Standardbrennstoffe Benzin mit 95 Oktan und Diesel A zurück.

Allein im August wurden auf den Balearen knapp 50.000 Tonnen Diesel A verbraucht - so viel wie noch nie zuvor in einem Monat. (somo)