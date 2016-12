Deutsche nutzen Gratis-WLAN in Palma am meisten

Die Deutschen sind Spitzenreiter, wenn es um die Nutzung des kostenloses Internetzugangs in der Hauptstadt von Mallorca geht. 63 Prozent aller Nutzer des Gratis-WLAN-Netzes kommen aus der Bundesrepublik. Nur jeder dritte Nutzer des Angebots ist Spanier. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

In diesem Jahr loggten sich im Zentrum von Palma und einigen Außenbezirken 8,5 Millionen Menschen in das Netz ein, sie produzierten 24,5 Millionen Verbindungen. Am häufigsten werden Internetseite aufgerufen (35 Prozent), gefolgt von Videos (20 Prozent) und Sozialen Netzwerken (18 Prozent).

Palma bekommt derzeit Europas größtes WLAN-Netz. Die Einrichtung übernimmt das Unternehmen Mallorca-Wifi. Finanziert wird das Vorhaben über Werbeeinnahmen. (cls)